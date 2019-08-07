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  • 07.08.2019 10:03
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 10:03

açıklanıyor! pa.edu.tr: 2019 saat kaçta açıklanacak?

için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Polis Akademisi ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen 2019 bekçilik sınavının sonuçları bugün açıklanacak. Bekçi olabilme umuduyla sınava katılan adaylar sonuçlara kilitlendi. Peki, 2019 saat kaçta açıklanacak? pa.edu.tr üzerinden sonuçlar nasıl öğrenilir?

Bekçilik sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Bekçilik sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi (PA) tarafından gerçekleştirilen 1. ve 2. dönem bekçilik sınavı 13 Temmuz'da uygulanmıştı. Sınava katılan bekçi adayları sonuçların saat kaçta açıklanacağını merak ediyorlar. Peki, 2019 Bekçilik yazılı sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? pa.edu.tr üzerinden sonuçlar nasıl öğrenilir? İşte o konu hakkında detaylı bilgiler...

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Bakanlık tarafından yayınlanan kılavuzda yer alan bilgiye göre, 2019 bekçilik sınavı sonuçları 7 Ağustos'ta açıklanacak. Sonuçların saat kaçta açıklanacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmasa da bir önceki alımların sonuçlarına baktığımızda, 2019 bekçilik sınavı sonuçlarının öğle vakitlerinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

Bekçilik yazılı sınav sonuçları https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

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