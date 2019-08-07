Bekçilik sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi (PA) tarafından gerçekleştirilen 1. ve 2. dönem bekçilik sınavı 13 Temmuz'da uygulanmıştı. Sınava katılan bekçi adayları sonuçların saat kaçta açıklanacağını merak ediyorlar. Peki, 2019 Bekçilik yazılı sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? pa.edu.tr üzerinden sonuçlar nasıl öğrenilir? İşte o konu hakkında detaylı bilgiler...

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Bakanlık tarafından yayınlanan kılavuzda yer alan bilgiye göre, 2019 bekçilik sınavı sonuçları 7 Ağustos'ta açıklanacak. Sonuçların saat kaçta açıklanacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmasa da bir önceki alımların sonuçlarına baktığımızda, 2019 bekçilik sınavı sonuçlarının öğle vakitlerinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

Bekçilik yazılı sınav sonuçları https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.