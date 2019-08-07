Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? Polis Akademisi tarafından 13 Temmuz'da gerçekleştirilen bekçilik yazılı sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Son zamanların ilgi gören meslekleri arasında yer alan bekçilik için sınava katılan adaylar sonuçların saat kaçta açıklanacağı konusunda araştırmalarına devam ediyor. Peki, bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 Bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

BEKÇİLİK YAZILI SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sonuçlar henüz açıklanmadı. Polis Akademisi'nin yayınladığı kılavuza göre, sonuçlar 7 Ağustos'ta açıklanacak. Ancak sonuçların saat kaçta açıklanacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Sonuçların kısa sürede erişime açılması bekleniyor.

Bekçilik yazılı sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.