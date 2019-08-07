Bekçi adaylarının büyük bir merakla beklediği Bekçilik 2019 1. ve 2. dönem sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte mülakat tarihleri araştırılmaya başlandı. Peki, Bekçilik mülakatları ne zaman yapılacak? Fiziksel yeterlilik ve sözlü mülakat sınav soruları nasıl olacak?

MÜLAKATLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Fiziki yeterlilik sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır.