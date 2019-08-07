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  • 07.08.2019 18:34
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 18:34

ne zaman yapılacak? Fiziksel yeterlilik ve sözlü mülakat sınav soruları nasıl olacak?

Bekçilik yazılı sınavlarının açıklanmasıyla birlikte gözler na çevrildi. Binlerce bekçi adayı heyecanla " yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Aynı zamanda fiziksel yeterlilik ve sözlü mülakat sınav soruları hakkında araştırmalar sürüyor. İşte konu hakkında merak edilenler...

Bekçilik mülakatları ne zaman yapılacak?

Bekçi adaylarının büyük bir merakla beklediği Bekçilik 2019 1. ve 2. dönem sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte mülakat tarihleri araştırılmaya başlandı. Peki, Bekçilik mülakatları ne zaman yapılacak? Fiziksel yeterlilik ve sözlü mülakat sınav soruları nasıl olacak?

MÜLAKATLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Fiziki yeterlilik sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır.

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