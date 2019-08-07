İŞKUR en az lise, önlisans ve lisans mezunu olmak üzere memur alımı meydana getirecek. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) yayınlamış olduğu iş ilanlarına nazaran 22 şehirde toplam 514 yazıhane memuru alımı yapılacaktır. Başvurular başlamış olup son başvuru tarihi her bir ilan için farklı olmakla birlikte 16 Ağustos 2019 geçmişine kadar devam etmektedir. Başvurular en yakın İŞKUR İl/ilçe şube müdürlüklerinden şahsen ya da aşağıda verilen bağlantı üzerinden online olarak yapılabilmektedir. Genel itibariyle her bir iş duyuru içinde farklı olmak üzere belirli bir yaş aralığı şartı sunulmaktadır. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (yani İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuştur.