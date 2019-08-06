PTT personel alımı ne zaman yapılacak?

PTT Türkiye'nin en çok personel istihdamı gerçekleştiren kurumlarından bir tanesidir. 2023 yılına kadar personel sayısını 100 bine çıkaracağını ve bu kapsamda da yılda ortalama 5 bin personel alımı yapacağını açıklayan PTT'nin yeni ilan tarihi belli oldu. PTT'de çalışmak isteyen adaylar PTT kadro dağılımını ve ptt başvuru şartlarını merak ediyor.