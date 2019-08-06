PTT personel alım ilanları adaylar tarafından oldukça yakından takip ediliyor. 2023 yılına kadar personel ve memur sayısını PTT 100 bine çıkartacak. Bu bağlamda ise personel ve memur alımlarına tüm hızıyla devam ediyor. 5 bin personel alımı yapacağını açıklayan PTT'nin yeni duyuru zamanı belli oldu. PTT'de çalışmak isteyen adaylar PTT kadro dağılımını ve PTT müracaat şartlarını merak ediyor. PTT personel alımına yönelik yayınlanan resmi yazıda 2019 yılında kuruma personel alımı gerçekleştirileceği açıklanmıştı. İşte KPSS şartı olmadan 5 binden fazla personel alımı meydana getirecek olan PTT'nin duyuru yayınlayacağı tarihe ilişkin detaylar ile beraber müracaat şartları ve kadro dağılımı...