PTT 55 bin personel alımı başvuruları ne zaman? PTT personel alımını dört gözle bekleyen vatandaşlar, konu ile ilgili internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. PTT'ye gişe ve büro görevlisi başta olmak üzere birçok kadroda alım yapması bekleniyor. Peki, PTT 55 bin personel alımı başvuruları ne zaman? 2019 PTT memur alımı başvuru şartları neler? İşte 2019 PTT 55 bin personel alımına ilişkin son gelişmeler...

PTT 55 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

PTT'ye 55 bin personel alımı yapılacağının açıklanmasının ardından başvuruların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Ancak PTT personel alımına ilişkin net bir tarih verilmedi. PTT personel alımının 2019 yılının son çeyreğinde yapılması planlandığı biliniyor. Alımların Ekim-Kasım-Aralık döneminde yapılması bekleniyor. Net olarak resmi tarih duyurulduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.