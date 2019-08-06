2019 PTT 5 bin personel alımı başvuru şartları nedir? PTT KPSS şartsız postacı ve gişe memuru alım ilanı yayında mı? PTT Türkiye'nin en çok personel istihdamı gerçekleştiren kurumlarından bir tanesidir. 2023 yılına kadar personel sayısını 100 bine çıkaracağını ve bu kapsamda da yılda ortalama 5 bin personel alımı yapacağını açıklayan PTT'nin yeni ilan tarihi belli oldu. PTT'de çalışmak isteyen adaylar PTT kadro dağılımını ve ptt başvuru şartlarını merak ediyor. İşte KPSS şartı olmadan 5 binden fazla personel alımı yapacak olan PTT'nin ilanı yayınlayacağı tarihe ilişkin detaylar ile birlikte başvuru şartları ve kadro dağılımı...