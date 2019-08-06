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  • 07.08.2019 09:24
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 09:24

şartsız 5 bin memur alım tarihi belli oldu! İşte PTT başvuru şartları ve kadro dağılımı!

personel alım ilanları adaylar tarafından oldukça yakından takip ediliyor. 2023 yılına kadar personel ve memur sayısını PTT 100 bine çıkartacak. Bu bağlamda ise personel ve memur alımlarına tüm hızıyla devam ediyor. 5 bin personel alımı yapacağını açıklayan PTT'nin yeni duyuru zamanı belli oldu. PTT'de çalışmak isteyen adaylar PTT kadro dağılımını ve PTT müracaat şartlarını merak ediyor. PTT personel alımına yönelik yayınlanan resmi yazıda 2019 yılında kuruma personel alımı gerçekleştirileceği açıklanmıştı. İşte şartı olmadan 5 binden fazla personel alımı meydana getirecek olan PTT'nin duyuru yayınlayacağı tarihe ilişkin detaylar ile beraber müracaat şartları ve kadro dağılımı...

PTT gişe memuru ve postacı alıyor! İşte başvuru şartları

2019 PTT 5 bin personel alımı başvuru şartları nedir? PTT KPSS şartsız postacı ve gişe memuru alım ilanı yayında mı? PTT Türkiye'nin en çok personel istihdamı gerçekleştiren kurumlarından bir tanesidir. 2023 yılına kadar personel sayısını 100 bine çıkaracağını ve bu kapsamda da yılda ortalama 5 bin personel alımı yapacağını açıklayan PTT'nin yeni ilan tarihi belli oldu. PTT'de çalışmak isteyen adaylar PTT kadro dağılımını ve ptt başvuru şartlarını merak ediyor. İşte KPSS şartı olmadan 5 binden fazla personel alımı yapacak olan PTT'nin ilanı yayınlayacağı tarihe ilişkin detaylar ile birlikte başvuru şartları ve kadro dağılımı...

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