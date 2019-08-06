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  • 06.08.2019 23:50
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 23:50

Heyecan sürüyor! ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

Bekçi adayları büyük bir heyecanla bekçilik yazılı sınav sonuçlarının açıklanacağı anı beklemeye başladı. Sonuçların ne zaman açıklanacağı 13 Temmuz tarihinde yapılan sınavın ardından merakla bekleniyordu. Adaylar bu nedenle ne zaman açıklanacak sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ?

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde hayallerindeki mesleği icra etmek isteyen adaylar sonuçların açıklanacağı bekliyor. Sonuç tarihinin yaklaşmasıyla birlikte gözler MEB, PA ve ODSGM üzerinden açıklanacak sonuçlara çevrildi. Peki, bekçilik sınav sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte sonuçlara dair merak edilenler...

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Takvime göre, bekçilik sınav sonuçlarının 07 Ağustos 2019 Çarşamba günü adayların erişimine açıklanması bekleniyor. Sınavın saat kaçta açıklanacağına dair bir açıklama bulunmuyor.

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