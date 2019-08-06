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  • 06.08.2019 15:06
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 15:06

k? 2019 EGM saat kaçta açıklanacak?

için geri sayım başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bekçilik sınavı sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı merakla bekleniyordu. Konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, k? 2019 EGM saat kaçta açıklanacak?

Bekçilik sınavı ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi (PA) tarafından 13 Temmuz'da gerçekleştirilen 1. ve 2. dönem bekçilik sınavının ardından sonuçların hangi tarihte açıklanacağı bekleniyordu. Yayınlanan kılavuzda sonuç takvimi duyuruldu. Peki, bekçilik sınavı ne zaman açıklanacak? 2019 EGM bekçilik yazılı sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte ayrıntılar...

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi tarafından bekçilik sınavı 13 Temmuz'da gerçekleştirilmişti. Bekçilik yazılı sınav sonuçları 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

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