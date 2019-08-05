Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü'ne yapılacak 5 bin personel alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Toç-Bir-Sen tarafından yapılan açıklama ile birlikte 5 bin personel alımı için Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığı bildirildi. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? OGM 5 bin personel alımı ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Toç-Bir-Sen tarafından yayınlanan duyurunun detayları şöyle;

"Orman Genel Müdürlüğü'ne ihdas edilen 5000 4B'li personel alımına ilişkin "Cumhurbaşkanlığı Kararı" Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanarak OGM'ye gönderildi

Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu'nun Yetkili Sendikası Toç Bir-Sen olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumlarda yeni memur alımı yapılarak hem yoğun iş yükünün azaltılması hem de mezun olan gençlerin kendi alanlarında istihdam edilmesi için verdiğimiz mücadeleler neticesinde ilk olumlu adım Orman Genel Müdürlüğü için atılmıştı.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 29 Mart'ta katıldığı televizyon programında; Orman Genel Müdürlüğü'nde 1200 Orman Mühendisi, 2700 Orman Muhafaza Memuru, 800 Memur, 300 Şoför olmak üzere toplamda 5000 yeni memur alımı yapılacağını duyurmuştu.

Orman Genel Müdürlüğü'ne 5000 sözleşmeli personel alımına ilişkin Atama Oluru Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından imzalandı. Bundan sonraki süreçte; Orman Mühendisi, Orman Muhafaza Memuru alımlarının yürürlükteki mevzuata uygun olarak 2018 yılı KPSS puanları ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olanlardan, memur ve Şoför alımları ise 2018 yılı KPSS puanlarına göre ÖSYM tarafından yerleştirilecek.

Destek ve katkıları için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, talebimize hassasiyetle yaklaşarak yeni memur alımı için Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'ye, Orman Genel Müdürümüz Sayın Bekir Karacabey'e, katkılarından dolayı Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve OGM bürokratlarımıza teşekkür ediyor, yapılacak olan alımların hem kurumlarımıza hem de kurum çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz."

ALIMLAR KPSS İLE YAPILACAK

Geçtiğimiz aylarda söz konusu alıma ilişkin yapılan açıklamada, 2018 yılı KPSS puanları ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olanlardan, memur ve Şoför alımları ise 2018 yılı KPSS puanlarına göre ÖSYM tarafından yerleştirileceği bildirildi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından personel alımlarının 2019 yılı içerisinde tamamlanması planlandığı ve bundan sonraki sürecin Geel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edilebileceği açıklandı.