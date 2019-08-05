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  • 05.08.2019 15:38
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 16:44

Memur maaşları ödeme günü açıklaması! Ağustos 2019 ?

, sorusu yanıt buldu. 3 milyon memurun merakla beklediği konu ile ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. SGK SSK Bağkur memur maaşlarının bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı merak ediliyordu. Peki, memur maaşları bayamdan önce yatacak mı? Maaşlar erken ödenecek mi?

Memur maaşları ödeme günü belli oldu

Memur maaşları ödeme günü belli oldu. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca vatandaş maaşların ne zaman hesaplarına yatacağını merak ediyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile birlikte ödemelerin hangi gün yapılacağı belli oldu. Peki, memur maaşları bayamdan önce yatacak mı? Maaşlar erken yatacak mı? İşte detaylar...

MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak"

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