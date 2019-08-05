2019 yılı PMYO polis alımı başvurusu 5 Ağustos 2019 günü yani bugün başladı. Polis olmak isteyen gençler, başvurularını Polis Akademisi resmi internet sayfası aracılığıyla yapacak. Polis alımında toplam sayı 2500 olarak açıklandı. Bu sayının 250 'sı kadın adaylar arasından, 2 bin 250 'si erkek adaylar arasından yapılacak. 2500 aday belirlenecek ve Türkiye genelinde bulunan PMYO 'larda eğitime alınacak. 2 yıllık üniversite eğitimi sonrası adaylar, polis memuru olarak mezun olacak ve EGM bünyesinde göreve başlayacak. Peki 2019 PMYO lise mezunu polis alım başvuru şartları ve tarihi ne oldu? PMYO yaş sınırı ve puan kaç oldu?