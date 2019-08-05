pa.edu.tr: Her yıl meydana getirilen minimum lise mezunu polis memuru alımı için bekleyiş devam ediyor. Lise mezunu 2500 polis alımı başvurusu başlıyor. İlana başvurular pa.edu.tr adresinden yapılacak. Peki başvuru ekranı açıldı mı? Başvurular saat kaçta başlayacak? Başvuru şartları nelerdir? İşte polis alımı hakkında son bilgiler ve başvuru detayları. Polis Meslek Yüksekokulları için öğrenci alımları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yönetilir ve ilanları sadece Polis Akademisi resmi internet sayfası olan (www.pa.edu.tr) adresinde ilan edilmektedir. Polisi Akademisine bağlı olan Polis Meslek Yüksekokulları alacağı Polis Memurluğu için öğrenci adaylarının en az lise mezunu veya dengi okul mezunu olmak şartı arıyor. Bu bağlamda 18 yaşından küçükler 26 yaşından büyük olan adaylar bu ilana başvuru yapamazlar.