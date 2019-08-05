Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kamu kurum ve kurumları yanı sıra, binlerce özel şirket kurumlarının personel gereksinimlerini karşılamak için aracılık etmeye, TYP, İş Eğitim Programları ve Mesleki Eğitim Kursları ile yeni personel istihdamı meydana getirmeye devam ediyor. İŞKUR yayınlamış olduğu 42 bin 795 iş duyuru ile bu hafta özel sektörde bulunan birçok şirkete binlerce personel alımı yapılacağını bildirdi. Vasıflı ve vasıfsız her eğitim düzeyinden ve her mesleki guruptan personel alınacağını bildiren İŞKUR, maksimum personel alımı yapılacak meslekler olarak başta beden işçisi, temizlik personeli, satış danışmanı, güvenlik görevlisi, turizm ve otelcilik meslek elemanı, hastane mensubu alımlarının olacağının yanı sıra, özel eğitim kurumlarına öğretmen, özel hastanelere hemşire, ebe, uygulaman, teknisyen ve öteki sağlık çalışanlarının alınacağını bildirdi.