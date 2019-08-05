Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayımlanmış olan 5 Ağustos 2019 tarihli ilanlara göre kamuya 61 kişilik boş kadro ile farklı kamu kurumları ve kuruluşları tarafından kamu personeli alımı yapılacak. İlgili ilanlar Türkiye İş Kurumu üzerinde 5 Ağustos 2019 tarihi itibari ile yayımlanmasının ardından adaylar başvurularına başladılar ve en geç 5 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu anlamda adaylar başvurularını en geç 9 Ağustos 2019 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir. İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlara göre 61 kişilik boşluk ile personel alımı yapılıyor. 4 Farklı kamu kurumu tarafından alım yapılacak olup kurum ve pozisyon dağılımını haberimizde belirttik.