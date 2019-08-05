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  • 05.08.2019 14:34
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 14:34

5 Ağustos kamu personeli alımı İlanları: İŞKUR DT, , MSB, ve üniversite

5 Ağustos kamu personeli alımı İlanları: İŞKUR DT, , MSB, ve üniversite . Ağustos ayının ilk haftasının ilanları yayımlandı.61 Kişilik boşluk ile farklı kamu kurumları tarafından memur, personel ve işçi alımı yapılacak. İşte şartlar. MEB e bağlı olan Öğretmenevi müdürlükleri alım yapıyor. Bu kapsamda, Kalecik Öğretmenevi ve Aso Müdürlüğü 1 Aşçı Yardımcısı, 2 Mutfak Görevlisi, 4 Şoför - Yük Taşıma alacak. Niğde İl Milii Eğitim Müdürlüğü ise 3 Engelli Beden işçisi alımı yapacak. Öğretmenevi Müdürlüğü ise 1 Gıda Mühendisi alacak. İŞKUR E-Şube üzerinden ya da https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx bağlantı adresine tıklayarak ilanlarınız görebilirsiniz.

5 Ağustos İŞKUR kamu personeli alımı İlanları

Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayımlanmış olan 5 Ağustos 2019 tarihli ilanlara göre kamuya 61 kişilik boş kadro ile farklı kamu kurumları ve kuruluşları tarafından kamu personeli alımı yapılacak. İlgili ilanlar Türkiye İş Kurumu üzerinde 5 Ağustos 2019 tarihi itibari ile yayımlanmasının ardından adaylar başvurularına başladılar ve en geç 5 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu anlamda adaylar başvurularını en geç 9 Ağustos 2019 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir. İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlara göre 61 kişilik boşluk ile personel alımı yapılıyor. 4 Farklı kamu kurumu tarafından alım yapılacak olup kurum ve pozisyon dağılımını haberimizde belirttik.

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