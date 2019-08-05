Bekçi adayları bekçilik sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Adaylar büyük bir heyecanla bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte cevabı...

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik yazılı sınav sonuçları 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren erişime açılacak.