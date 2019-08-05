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  • 05.08.2019 23:55
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 23:55

açıklandı mı? 2019 ne zaman açıklanır?

13 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen için geri sayım başladı. Sınava katılan adaylar büyük bir heyecanla sorusuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. Peki, 2019 ne zaman açıklanır? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçi adayları bekçilik sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Adaylar büyük bir heyecanla bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte cevabı...

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik yazılı sınav sonuçları 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren erişime açılacak.

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