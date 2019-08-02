PTT personel alımına ilişkin son detaylar iş arayışı olan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. PTT 55 bin personel alımını KPSS'siz olarak gerçekleştirecek. Binlerce vatandaş PTT personel alımını dört gözle bekliyor. PTT alımlarında aranan şartların neler olduğu, hangi tarihte ve ne kadar personel alımı yapılacağı merak edilen konular arasında başı çekiyor. PTT personel adaylarını ilgilendiren hususları haber içeriğimizde paylaşıyoruz. PTT, 2023 yılına kadar ihtiyaç doğrultusunda alım yapmaya devam edecek.​ PTT personel alımı başvuru tarihlerine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. PTT, yani Posta ve Telgraf Teşkilatı; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı genel müdürlük seviyesinde bir devlet kurumudur.