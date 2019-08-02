PTT personel alımına ilişkin son detaylar iş arayışı olan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. PTT 55 bin personel alımını KPSS'siz olarak gerçekleştirecek. Binlerce vatandaş PTT personel alımını dört gözle bekliyor. PTT alımlarında aranan şartların neler olduğu, hangi tarihte ve ne kadar personel alımı yapılacağı merak edilen konular arasında başı çekiyor. PTT personel adaylarını ilgilendiren hususları haber içeriğimizde paylaşıyoruz. PTT, 2023 yılına kadar ihtiyaç doğrultusunda alım yapmaya devam edecek. PTT personel alımı başvuru tarihlerine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. PTT, yani Posta ve Telgraf Teşkilatı; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı genel müdürlük seviyesinde bir devlet kurumudur.
PTT 55 bin personel alımı başvuru şartları müracaatlar hangi tarihte? 2019 yılı PTT alımı hangi kadrolara!
PTT personel alımlarına tam gaz devam ediyor. Vatandaşlar PTT personel alım ilanlarını yakından takip ediyor. 2019 yılı PTT personel alımlarına ilişkin ilanlar iş arayışı bulunan vatandaşlar tarafından bekleniyor. PTT'ye 2023 yılına 55 bin personel alımı gerçekleştirileceği duyurulmuştu. PTT personel alımlarına ilişkin son gelişmeler kamu personeli adaylarınca ilgiyle takip ediliyor. 2019/1 PTT kamu personeli alım tarihini ilan eden duyuruyu dört gözle bekleyen vatandaşları ilgilendiren konulara haberimizde yer veriyoruz. PTT, 170 yılı aşan geçmişi ile Türkiye'nin en köklü devlet kurumlarından biridir. Günümüzde birçok alanda hizmet veren bir anonim şirkete dönüştürülmüştür. Peki PTT 55 bin personel alımı başvuru şartları nedir, müracaatlar hangi tarihte? 2019 yılı PTT alımı hangi kadrolara!
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