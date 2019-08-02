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  • 02.08.2019 17:18
  • Son Güncelleme: 02.08.2019 17:34

pgm.adalet.gov.tr: ı sorgulama! Adli Yargı Hakim ve Savcı mülakat sonuçları

Hakimlik ve savcılık mülakat sonuçları heyecanla bekleniyordu. Mülakatların tamamlanmasının ardından mülakatlara katılan adaylar konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyordu. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile birlikte sonuçların açıklandığı bildirildi. Peki, hakimlik ve savcılık mülakat sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2019 hakimlik ve savcılık mülakat sonuçları sorgulama sayfası..

Hakimlik ve savcılık mülakat sonuçları açıklandı!

Hakimlik ve savcılık mülakat sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 29 Aralık 2018 tarihinde uygulanan Hakim ve Savcı Adaylığı yazılı yarışma sınavlarının mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sonuçlar Adalet Bakanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. Peki, hakimlik ve savcılık mülakat sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2019 hakimlik ve savcılık mülakat sonuçları sorgulama sayfası..

HAKİMLİK VE SAVCILIK MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sonuçlar Adalet Bakanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı.

ADLİ YARGI HAKİM VE SAVCI ADAYLIĞI MÜLAKAT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

AVUKATLIK-ADLİ YARGI HAKİM VE SAVCI ADAYLIĞI MÜLAKAT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İDARİ YARGI HAKİM ADAYLIĞI MÜLAKAT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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