pa.edu.tr: EGM en az lise mezunu 2 bin 500 polis öğrenci alımı başvuru şartları nedir? İşte PMYO yeni polis alım tarihleri. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 2 bin 250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 polis memuru adayı alımı yapılacağı duyuruldu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2 bin 500 polis alımı açıklamasının ardından polis alımı başvuru şartları merak ediliyor. Peki, polis öğrenci alımı başvuru şartları nelerdir? İşte adaylarda aranan o şartlar... Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, 05-19 Ağustos 2019 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecektir.