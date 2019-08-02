pa.edu.tr: EGM en az lise mezunu 2 bin 500 polis öğrenci alımı başvuru şartları nedir? İşte PMYO yeni polis alım tarihleri. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 2 bin 250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 polis memuru adayı alımı yapılacağı duyuruldu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2 bin 500 polis alımı açıklamasının ardından polis alımı başvuru şartları merak ediliyor. Peki, polis öğrenci alımı başvuru şartları nelerdir? İşte adaylarda aranan o şartlar... Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, 05-19 Ağustos 2019 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecektir.
pa.edu.tr: EGM en az lise mezunu 2 bin 500 polis öğrenci alımı ön başvuru şartları! İşte PMYO yeni polis alım tarihleri
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için 2 bin 250 erkek, 250 bin kadın olmak üzere toplam 2.500 öğrenci alımı yapılacak. Peki, EGM 2 bin 500 polis alımı başvuru şartları açıklandı. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, 05-19 Ağustos 2019 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecektir. Bu arada İçişleri Bakanı Soylu katıldığı TV programında Polis adaylarına KPSS puanın düşecek dedi. Peki EGM en az lise mezunu 2 bin 500 polis öğrenci alımı ön başvuru şartları nedir? İşte PMYO yeni polis alım tarihleri ve tüm gelişmeler
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