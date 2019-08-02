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  • 02.08.2019 15:14
  • Son Güncelleme: 02.08.2019 15:14

EGM'den son dakika müjdesi! 2019 bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik yazılı sınav sonuçları için geri sayım başladı. Polis Akademisi tarafndan geçtiğimiz gün gerçekleştirilen 1. ve 2. dönem bekçilik sınavının ardından adaylar sonuçlara kilitlendi. Yayınlanan kılavuzda sonuç tarihi belirlndi. Peki, 2019 bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nereden görüntülenecek?

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 13 Temmuz'da gerçekleştirilen yazılı sınava katılan bekçi adayları heyecanla sonuçları bekliyorlar. 1. ve 2. dönem olarak yapılan sınavın hangi tarihte açıklanacağı belli oldu. Polis Akademisi'nin yayınladığı takvimde detaylar duyurulmuştu. Peki, 2019 bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sınav sonuçlar nereden görüntülenecek? İşte detaylar...

BEKÇİLİK YAZILI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi tarafından bekçilik sınavı 13 Temmuz'da gerçekleştirilmişti. Bekçilik yazılı sınav sonuçları 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

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