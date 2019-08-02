mniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 2 bin 250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 polis memuru adayı alımı yapılacağı duyuruldu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2 bin 500 polis alımı açıklamasının ardından polis alımı başvuru şartları merak ediliyor. Peki, polis öğrenci alımı başvuru şartları nelerdir? İşte adaylarda aranan o şartlar...