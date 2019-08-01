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  • 02.08.2019 00:20
  • Son Güncelleme: 02.08.2019 00:20

başvuruları ne zaman? Hangi branşlarda alım yapılacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından istihdam edilecek olan 12 bin sözleşmeli sağlık personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlanın yayımlanmasıyla birlikte adaylar heyecanla başvuruları ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, ? İşte o sorunun yanıtı...

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı yapacak!

2019 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığı tarafından 12 bin personel alımı yapılacak. Personel alımıyla ilgili detaylar belli olmaya başladı. Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman yapılacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adaylar tercihlerini 7-21 Ağustos tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen ya da elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

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