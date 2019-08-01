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  • 01.08.2019 12:27
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 12:27

ne zaman açıklanacak? 2019 Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi mi?

için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hakim ve savcı olabilmek için mülakatlara katılan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladılar. Peki, ? Hakimlik ve savcılık mülakat sonuçları için Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi mi?

Hakimlik ve savcılık mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Hakimlik ve savcılık mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 29 Aralık'ta uygulanan sınavın ardından mülakatlar gerçekleştirildi. Mülakatlara katılan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyorlar. Peki, hakimlik ve savcılık mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Hakimlik ve savcılık mülakat sonuçları için Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi mi? İşte detaylar...

HAKİMLİK VE SAVCILIK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hakimlik savcılık mülakat sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Ancak konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Adalet Bakanlığı tarafından hakimlik mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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