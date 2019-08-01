Ağustos ayının başlamasıyla birlikte güncel yeni memur ve personel alımları yapılacak. Temmuz ayı içinde yer alan ilanlar Ağustos ayında da devam edecek. Bu bağlamda Türk Kızılayı, ROKETSAN, Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK, İçişleri Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Akbank, TÜBİTAK, Adalet Bakanlığı, Emirates, Kültür Bakanlığı Kazı Başkanlıkları Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü gibi kamu kurumları veya kamu kuruluşları memur , personel ve askeri personel alımı yapacaklar. İşte 2019 Ağustos ayı KPSS'li KPSS şartsız kamuya yeni personel memur alımı ve askeri ilanlar başvuru şartları