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  • 01.08.2019 16:26
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 16:26

'li kamuya yeni personel ve başvuru şartları ()

Ağustos ayının başlamasıyla birlikte güncel yeni memur ve personel alımları yapılacak. Temmuz ayı içinde yer alan ilanlar Ağustos ayında da devam edecek. Bu bağlamda Türk Kızılayı, ROKETSAN, Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK, İçişleri Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Akbank, TÜBİTAK, Adalet Bakanlığı, Emirates, Kültür Bakanlığı Kazı Başkanlıkları Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü gibi kamu kurumları veya kamu kuruluşları memur , personel ve askeri personel alımı yapacaklar. İşte 'li kamuya yeni personel ve başvuru şartları

Ağustos ayı kamuya güncel personel memur alımı ve askeri ilanlar

2019 Ağustos ayı KPSS'li KPSS şartsız kamuya yeni personel memur alımı ve askeri ilanlar başvuru şartları nedir? İşte DPB ilanları Ağustos ayı kamuya memur alımları ve personel alımları yayımladı. Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu kadrolar yer alıyor. İşte ilanların listesi.. Ağustos ayının girmesi ile yeni memur alımı ve personel alımı ilanları gelmeye başladı. Bir çok ilan için ise temmuz ayı içerisinde yayımlanan memur personel alımlarının başvuru süreci Ağustos ayı içerisinde de devam edecek. Sizlerle paylaştığımız kamu kurumları, Sözleşmeli Personel, Muvazzaf Subay ve Astsubay, uzman çavuş, uzman erbaş, Öğretmen sınıfı subay, Açıktan Devlet memuru, İdare Memuru, Öğretmen, Psikolog, Sosyal çalışmacı, Veteriner hekim, Kabin memuru, gişe personeli, Bilişim Personeli gibi kadrolarda alım yapacaklar.

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