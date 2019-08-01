2019 Ağustos ayı KPSS'li KPSS şartsız kamuya yeni personel memur alımı ve askeri ilanlar başvuru şartları nedir? İşte DPB ilanları Ağustos ayı kamuya memur alımları ve personel alımları yayımladı. Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu kadrolar yer alıyor. İşte ilanların listesi.. Ağustos ayının girmesi ile yeni memur alımı ve personel alımı ilanları gelmeye başladı. Bir çok ilan için ise temmuz ayı içerisinde yayımlanan memur personel alımlarının başvuru süreci Ağustos ayı içerisinde de devam edecek. Sizlerle paylaştığımız kamu kurumları, Sözleşmeli Personel, Muvazzaf Subay ve Astsubay, uzman çavuş, uzman erbaş, Öğretmen sınıfı subay, Açıktan Devlet memuru, İdare Memuru, Öğretmen, Psikolog, Sosyal çalışmacı, Veteriner hekim, Kabin memuru, gişe personeli, Bilişim Personeli gibi kadrolarda alım yapacaklar.