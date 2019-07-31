Sağlık Bakanlığı son dakika 12 bin memur ve personel alımı başvuru şartları nedir? İşte osym.gov.tr'de atama, branş pozisyonlar. Sağlık Bakanlığınca KPSS puanıyla atanacak 12 bin sözleşmeli sağlık personeli için ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.​ Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacak. ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen ya da elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.