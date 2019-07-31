JÖH ve PÖH alımı için gözler yapılacak olan açıklamalara çevrilmiş durumda. Bu bağlamda JÖH ve PÖH alımı en çok dört gözle beklenen mevzuların başında geliyor. Haberimizde JÖH nedir, başvuru şartları geçtiğimiz yıllara bakılırsa nedir, eğitimleri iyi mi oluyor benzer biçimde sorulara cevap vermeye çalıştık. Bu arada İçişleri Bakanı Polis Özel Harekat (PÖH) alımları ile ilgili olarak önemli ifadeler içeren açıklamalarda bulunmuştu. Polis olmak isteyen, özellikle Özel Harekat Polisi (PÖH) olma hayali kuran binlerce genç vatandaş bu açıklamaları dikkatle takip etti. Peki JÖH ve PÖH ne zaman alım yapılacak? JÖH ve PÖH başvuru alım şartları neler?