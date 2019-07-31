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  • 31.07.2019 10:50
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 11:25

giriş: 'dan itibaren 49 bin 901 başvuru şartları! ?

Temmuz ayının son gününde personel alımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda Türkiye kapsamında binlerce personel ve memur alımı yapacak. toplumsal çalışma programları, işsizlik sigortası, kamu işçisi, kuruluş dışı kamu işçisi alımı, işbaşı eğitim programları, mesleki eğitim programları ile girişimcilik programı eğitimi ile engelli istihdamı kapsamında alımlar için başvurular halen devam ediyor. İŞKUR e-şube portalı üzerinden açık iş ilanları sayısı açıklanmakta. Meslek gruplarında en çok istihdamlar gövde işçisi kadrolarında gerçekleştirilecek. İŞKUR E-Şube üzerinden veya https://esube.Iskur.Gov.Tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.Aspx bağlantı adresine tıklayarak ilanlarınız görebilirsiniz.

İŞKUR 31 Temmuz itibari ile 49 Bin 901 personel alımı başvuru şartları! İŞKUR en çok alım hangi mesleklerde? Türkiye İş Kurumu üzerinden ülke genelinde farklı meslek gruplarında 49 Bin 901 personel istihdamı gerçekleştirilecek. Satış ve pazarlama alanında iş arayan adaylara müjde. İŞKUR'un özel firmalara istihdamlarında en çok alımlardan bir tanesi de satış ve pazarlama kadrosunda olacak. Bu kadroda 1687 kişilik açık iş ilanı bulunuyor. Başvurularda şahsen müraacat isteyen adaylar için il ve ilçelerde bulunan İŞKUR hizmet noktalarından iş ve meslek danışmanları aracılığı ile başvuru yapılabilir. İŞKUR'un en çok personel alımı yapılacak meslek grupları hangileri? Başvuruları nasıl yapılacak?

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