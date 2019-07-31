İŞKUR esube.iskur.gov.tr adresinden personel alımlarına devam ediyor. Bu bağlamda yeni açıklanan ilanlarda 30'dan fazla şehre personel alımları yapılacak. Bu açık iş ilanlarına başvurmak için öncelikle İŞKUR'a kayıt olmanız gerekmektedir. İŞKUR e-Şube üzerinden ya da https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx bağlantı adresine tıklayarak ilanlarınız görebilirsiniz. İŞKUR sadece bir ile hizmet vermediği için iş arama işleminizi hızlıca yapabilmeniz için açılan sayfada çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan tarihi, işyeri ünvanı, meslek, öğrenim durumu, işyeri türü ve anahtar kelime yazmanız istenir. Haberin devamında ise rahat bir anlatım ile bu kayıt olma aşamaları yer verilmiştir.