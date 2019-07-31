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  • Son Güncelleme: 01.08.2019 09:27

açık iş ilanları ve nasıldır? İşte İŞKUR personel alım başvuru şartları

esube.ıskur.gov.tr internet sayfası üzerinden personel alım ilanlarını devamlı olarak yeniliyor. 2019 yılı İŞKUR nasıl olmaktadır?İŞKUR iş ilanlarına başvuruda bulunmak için İŞKUR kayıt işlemleri nasıl olmaktadır? İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı şartları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır. Daha sonrasında karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb detayları ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir.

İŞKUR açık iş ilanları ve kayıt işlemleri nasıldır?

İŞKUR esube.iskur.gov.tr adresinden personel alımlarına devam ediyor. Bu bağlamda yeni açıklanan ilanlarda 30'dan fazla şehre personel alımları yapılacak. Bu açık iş ilanlarına başvurmak için öncelikle İŞKUR'a kayıt olmanız gerekmektedir. İŞKUR e-Şube üzerinden ya da https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx bağlantı adresine tıklayarak ilanlarınız görebilirsiniz. İŞKUR sadece bir ile hizmet vermediği için iş arama işleminizi hızlıca yapabilmeniz için açılan sayfada çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan tarihi, işyeri ünvanı, meslek, öğrenim durumu, işyeri türü ve anahtar kelime yazmanız istenir. Haberin devamında ise rahat bir anlatım ile bu kayıt olma aşamaları yer verilmiştir.

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