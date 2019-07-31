ilkatama.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları nasıl yapılır? 2019 öğretmen atama takvimi!

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek sözleşmeli öğretmen alımı için yapılan sınavın ardından tercih yapmaya hak kazanan adaylar başvuru yapmaya başladılar. Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ile ilgili tüm detayları yazımızda derledik. Peki, sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları nasıl yapılır? 2019 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, sözleşmeli öğretmen adayları 30 Temmuz - 5 Ağustos 2019 tarihleri arasında tercihlerini gerçekleştirebilecekler.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

Tercihler herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

Adaylar il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.