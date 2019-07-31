Güncel sözleşmeli er, uzman çavuş ve astsubay ilanları nelerdir? İşte başvuru şartları...

Hayalindeki mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar 2019 yılı içerisinde Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayımlanan ilanları takip ediyor. Bu nedenle uzman erbaş, astsubay ve subay alım ilanları merak ediliyor. Peki, güncel uzman çavuş, astsubay ve subay alım ilanları nelerdir? İşte güncel ilanlar...

GÜNCEL UZMAN ERBAŞ, ASTSUBAY VE SUBAY ALIM İLANLARI NELERDİR?

Son olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na uzman erbaş alımı ile Jandarma subay öğrenci alımı ilanı yayımlanmıştır. İşte o ilanlar hakkında bilgiler...

DKK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu 2 Ağustos tarihine kadar devam edecek.