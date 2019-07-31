esube.ıskur.gov.tr internet sayfası üzerinden İŞKUR personel alım ilanlarını devamlı olarak yeniliyor. 2019 yılı İŞKUR kayıt işlemleri nasıl olmaktadır?İŞKUR iş ilanlarına başvuruda bulunmak için İŞKUR kayıt işlemleri nasıl olmaktadır? İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı şartları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır. Daha sonrasında karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb detayları ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.