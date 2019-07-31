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  • 31.07.2019 12:37
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 12:37

EGM'den son dakika açıklaması! 2019 ?

Bekçilil yazılı sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bekçilik yazılı sınavının ardından sonuçlar için araştırmalar sürüyor. Yayınlanan takvime göre, için geri sayım başladı. Peki, 2019 ?

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bekçilik yazılı sınavı 13 Temmuz'da yapıldı. Bekçi olabilme hayali ile uzun süredir hazırlık yapan adaylar heyecan içinde sonuçları bekliyor. Peki, 2019 bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik yazılı sınav sonuçları 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

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