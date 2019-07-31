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  • 01.08.2019 00:44
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 00:44

en az lise mezunu 2 bin 500 polis öğrenci alımı yapacak! Başvurular ne zaman, şartları nelerdir?

'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 2 bin 250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 polis memuru adayı alımı yapılacağı duyuruldu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2500 polis alımı açıklamasının ardından Polis alımı başvuru şartları merak ediliyor. Peki, polis öğrenci alımı başvuru şartları nelerdir? İşte adaylarda aranan o başvuru şartları...

POMEM 2 bin 500 polis öğrenci alımı yapacak!

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için 2 bin 250 erkek, 250 bin kadın olmak üzere toplam 2.500 öğrenci alımı yapacak. Peki, EGM 2 bin 500 Polis alımı başvuru şartları açıklandı.

ÖN BAŞVURU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, 05-19 Ağustos 2019 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecektir.

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