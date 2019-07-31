Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için 2 bin 250 erkek, 250 bin kadın olmak üzere toplam 2.500 öğrenci alımı yapacak. Peki, EGM 2 bin 500 Polis alımı başvuru şartları açıklandı.

ÖN BAŞVURU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, 05-19 Ağustos 2019 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecektir.