2019'da PTT işçi alımı yapılacak mı? PTT işçi alımı ilanlarını yakından takip eden adaylar konu hakkında bilgi edinmek istiyor. PTT tarafından yapılan son açıklamada, personel alımıyla ilgili söylenen rakamlara itibar edilmemesi belirtildi. Özellikle paylaşılan rakamlara da itibar edilmemesi konusunda açıklama yapıldı.

2019 YILI İÇERİSİNDE PTT'YE İŞÇİ ALIMI YAPILACAK MI?

PTT'den işçi alımına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Ancak kurumdan resmi bir açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacaktır.