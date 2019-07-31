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  • 01.08.2019 01:05
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 01:05

2019'da yapılacak mı? nelerdir?

İş arayışı olan vatandaşlar 'ye işçi alımı yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Kurumda görev almak isteyenlerin beklediği açıklama geldi. Yapılan açıklamada 2019 yılında PTT personel alımı sayılarıyla ilgili rakamlara itibar edilmemesi gerektiğine vurgu yapıldı. Böylece 2019'da yapılacak mı sorusu yanıt bulmuş oldu. Peki, nelerdir?

2019 yılında PTT işçi alımı yapacak mı

2019'da PTT işçi alımı yapılacak mı? PTT işçi alımı ilanlarını yakından takip eden adaylar konu hakkında bilgi edinmek istiyor. PTT tarafından yapılan son açıklamada, personel alımıyla ilgili söylenen rakamlara itibar edilmemesi belirtildi. Özellikle paylaşılan rakamlara da itibar edilmemesi konusunda açıklama yapıldı.

2019 YILI İÇERİSİNDE PTT'YE İŞÇİ ALIMI YAPILACAK MI?

PTT'den işçi alımına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Ancak kurumdan resmi bir açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacaktır.

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