Öğretmenlerin eş durumu tayini ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenlerin il içi ve il dışı atamaları tamamlandı. Şimdi ise özür grubu atamaları takvimi bekleniyor. Mazerete bağlı yer değiştirme yapmak isteyen öğretmenler konu ile ilgili araştırmalara başladı. Peki, öğretmenlerin eş durumu tayini ne zaman? İşte öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme takvimi...

2019 ÖĞRETMENLERİN EŞ DURUMU TAYİNİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 5-9 Ağustos 2019 tarihlerinde alınacak.

Tercihler 22-27 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Atamalar ise 29 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak.

İlişik kesme işlemleri ise 2 Eylül 2019 tarihinden itibaren yapılabilecek.