Bayram için planlarını yapan memurlar bayramdan önce maaşlarının yatıp yatmayacağını oldukça merak ediyor. Maaşını her ay düzenli olarak ayın 15'inde alan memurlar maaşlarını kurban bayramı öncesinde alabilecekler mi? Bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmedi. İlerleyen günlerde Başbakanlık'tan bu konu hakkında resmi bir açıklama gelmesi bekleniyor. Maaşların 8-9 Ağustos tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Müslümanlar için önemi farklı olan ve dini bayramlardan olan Kurban bayramı 11 Ağustos pazar günü başlayacak. 4 gün sürecek olan Kurban bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.