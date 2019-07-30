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  • 31.07.2019 08:57
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 08:57

Ağustos ayı ödeme tarihi! Memur maaşları son dakika Kurban bayramı öncesi ödenecek mi?

son dakika Kurban bayramı öncesi ödenecek mi? Memur maaşları Ağustos ayı ödeme tarihi. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Şimdi yüz binlerce memur, maaşların yatırılacağı tarihle ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Bu nedenle "?" sorusu merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, maaşlar bayramdan önce yatırılacak mı? Bu arada Memur-Sen, 2020-2021 'nde taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8 7, ikinci yıl yüzde 6 6 ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulundu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklamasıyla konfederasyonlarının 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin taleplerini paylaştı.

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Bayram için planlarını yapan memurlar bayramdan önce maaşlarının yatıp yatmayacağını oldukça merak ediyor. Maaşını her ay düzenli olarak ayın 15'inde alan memurlar maaşlarını kurban bayramı öncesinde alabilecekler mi? Bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmedi. İlerleyen günlerde Başbakanlık'tan bu konu hakkında resmi bir açıklama gelmesi bekleniyor. Maaşların 8-9 Ağustos tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Müslümanlar için önemi farklı olan ve dini bayramlardan olan Kurban bayramı 11 Ağustos pazar günü başlayacak. 4 gün sürecek olan Kurban bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.

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