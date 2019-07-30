Bayram için planlarını yapan memurlar bayramdan önce maaşlarının yatıp yatmayacağını oldukça merak ediyor. Maaşını her ay düzenli olarak ayın 15'inde alan memurlar maaşlarını kurban bayramı öncesinde alabilecekler mi? Bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmedi. İlerleyen günlerde Başbakanlık'tan bu konu hakkında resmi bir açıklama gelmesi bekleniyor.
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