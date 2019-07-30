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  • 31.07.2019 08:57
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 10:14

Ağustos ayı ödeme tarihi açıklandı mı?

son dakika Kurban bayramı öncesi ödenecek mi? Memur maaşları Ağustos ayı ödeme tarihi. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Şimdi yüz binlerce memur, maaşların yatırılacağı tarihle ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Bu nedenle "?" sorusu merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor.

3 milyon memurun gözü bu haberde!

Bayram için planlarını yapan memurlar bayramdan önce maaşlarının yatıp yatmayacağını oldukça merak ediyor. Maaşını her ay düzenli olarak ayın 15'inde alan memurlar maaşlarını kurban bayramı öncesinde alabilecekler mi? Bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmedi. İlerleyen günlerde Başbakanlık'tan bu konu hakkında resmi bir açıklama gelmesi bekleniyor.

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