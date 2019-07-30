Memur kreş yardımı başvuru şartları nedir? Memura 754 TL kreş yardımı nasıl alınır? Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlıyor. 2 bin 630 lira bayram ikramiyesi, 754 lira kreş desteği gibi pek çok talep masaya gelecek. Bu arada memur-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesi'nde taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8 7, ikinci yıl yüzde 6 6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulundu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklamasıyla konfederasyonlarının 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin taleplerini paylaştı.