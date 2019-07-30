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  • 30.07.2019 11:29
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 11:48

kreş yardımı başvuru şartları nedir? Memura 754 TL kreş yardımı nasıl alınır?

lar ve memur emeklileri için masası kuruluyor. 1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme görüşmeleri, heyecanla bekleniyor. Memur konfederasyonları ve sendikalar, pek çok taleple masaya oturuyor. İşte taleplerden bazıları;  Gelir vergisinde yıl boyu yüzde 15 sabit oran uygulansın. Kamu görevlilerinin çocuklarına yönelik kreş hizmeti sunulsun ya da kamu görevlilerine 754 lira kreş yardımı yapılsın. Giyecek yardımının kapsamı genişletilsin. Bütün kamu görevlilerine ilk yıl 450, ikinci yıl 600 lira giyim yardımı verilsin. Peki başvuru şartları nedir? Memura 754 TL kreş yardımı nasıl alınır?

Memura 754 TL kreş yardımı

Memur kreş yardımı başvuru şartları nedir? Memura 754 TL kreş yardımı nasıl alınır? Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlıyor. 2 bin 630 lira bayram ikramiyesi, 754 lira kreş desteği gibi pek çok talep masaya gelecek. Bu arada memur-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesi'nde taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8 7, ikinci yıl yüzde 6 6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulundu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklamasıyla konfederasyonlarının 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin taleplerini paylaştı.

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