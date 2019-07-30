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  • Son Güncelleme: 07.08.2019 17:40

şartsız 514 büro memuru alımı başvuru şartları nedir?

en az lise, önlisans ve olmak üzere memur alımı meydana getirecek. (İŞKUR) yayınlamış olduğu iş ilanlarına nazaran 22 şehirde toplam 514 yazıhane memuru alımı yapılacaktır. Başvurular başlamış olup son başvuru tarihi her bir ilan için farklı olmakla birlikte 16 Ağustos 2019 geçmişine kadar devam etmektedir.

KPSS şartsız 514 büro memuru alımı başvuru şartları nedir?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) açık iş ilanları sayfasında yayınladığı ilanlara göre, başta İstanbul Ankara olmak üzere 22 şehirde toplam 514 büro memuru alımı yapacaktır. Büro memuru alımı için başvuru yapmak isteyen adayların en az lise olmak üzere bazı ilanlarda önlisans ve lisans mezunu olmaları istenmektedir.

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