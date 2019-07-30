KPSS şartsız 514 büro memuru alımı başvuru şartları nedir?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) açık iş ilanları sayfasında yayınladığı ilanlara göre, başta İstanbul Ankara olmak üzere 22 şehirde toplam 514 büro memuru alımı yapacaktır. Büro memuru alımı için başvuru yapmak isteyen adayların en az lise olmak üzere bazı ilanlarda önlisans ve lisans mezunu olmaları istenmektedir.