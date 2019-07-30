Kamuya 63 bin memur alımı başvuru şartları PTT, NVİ, EGM, ASDEP, KYK nedir? KPSS ile nasıl memur olunur? Kamu kurumlarına memur alım ilanı açıklanması beklenen bir çok kurum belli oldu. 2019 yılı bitmeden 64 Bin 322 memur alımı hangi kurumlara yapılacak? PTT, NVİ ve diğer kurumlara alımlarda KPSS ve diğer başvuru şartları neler? 2019 yılında devlet memuru olmak isteyenler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvurusunda bulunarak sınavdan yüksek not almalıdır. Yüksek not elbette kamu kurum ve kuruluşlarının memur alımı ilanlarına göre değişmektedir.