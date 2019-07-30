İŞKUR en az lise, önlisans ve lisans mezunu KPSS şartsız 514 büro memuru alımı başvuru şartları nedir? Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) açık iş ilanları sayfasında yayınladığı ilanlara göre, başta İstanbul Ankara olmak üzere 22 şehirde toplam 514 büro memuru alımı yapacaktır. Büro memuru alımı için başvuru yapmak isteyen adayların en az lise olmak üzere bazı ilanlarda önlisans ve lisans mezunu olmaları istenmektedir. Her bir iş ilanı içerisinde başvuru şartları farklı olmak üzere genel şartlar arasında adayların bilgisayar bilgilerinin yeterli olması, ofis içi ekipmanlarını bilmesi istenmektedir. Başvurular İŞKUR şubelerinden veya ilan içeriğinde belirtilen link üzerinden online olarak yapılmaktadır. Peki büro memuru başvuru şartları nelerdir? Hangi illerde memur alımı yapılmaktadır? Adaylardan istenilen özel şartlar nelerdir? Tüm ayrıntılar ilan içeriğinde belirtilmiştir…