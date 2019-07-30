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  • 31.07.2019 09:06
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 09:06

en az lise, önlisans ve şartsız büro memuru alımı başvuru şartları! !

en az lise, önlisans ve olmak üzere memur alımı meydana getirecek. (İŞKUR) yayınlamış olduğu iş ilanlarına nazaran 22 şehirde toplam 514 yazıhane memuru alımı yapılacaktır. Başvurular başlamış olup son başvuru tarihi her bir ilan için farklı olmakla birlikte 16 Ağustos 2019 geçmişine kadar devam etmektedir. Başvurular en yakın İŞKUR İl/ilçe şube müdürlüklerinden şahsen ya da aşağıda verilen bağlantı üzerinden online olarak yapılabilmektedir. Genel itibariyle her bir iş duyuru içinde farklı olmak üzere belirli bir yaş aralığı şartı sunulmaktadır. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (yani İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuştur.

KPSS şartsız 514 büro memuru alımı başvuru şartları nedir?

İŞKUR en az lise, önlisans ve lisans mezunu KPSS şartsız 514 büro memuru alımı başvuru şartları nedir? Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) açık iş ilanları sayfasında yayınladığı ilanlara göre, başta İstanbul Ankara olmak üzere 22 şehirde toplam 514 büro memuru alımı yapacaktır. Büro memuru alımı için başvuru yapmak isteyen adayların en az lise olmak üzere bazı ilanlarda önlisans ve lisans mezunu olmaları istenmektedir. Her bir iş ilanı içerisinde başvuru şartları farklı olmak üzere genel şartlar arasında adayların bilgisayar bilgilerinin yeterli olması, ofis içi ekipmanlarını bilmesi istenmektedir. Başvurular İŞKUR şubelerinden veya ilan içeriğinde belirtilen link üzerinden online olarak yapılmaktadır. Peki büro memuru başvuru şartları nelerdir? Hangi illerde memur alımı yapılmaktadır? Adaylardan istenilen özel şartlar nelerdir? Tüm ayrıntılar ilan içeriğinde belirtilmiştir…

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