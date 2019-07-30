Temmuz ayında Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları alındı. Başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesiyle birlikte adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları nereden öğrenilecek? Yayınlanan kılavuzla birlikte adayların merak ettiği sorular yanıt buldu. İşte konu hakkında bilgiler...

İCRA ZABIT KATİBİ VE İKM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Başvuruların sonuçları bugün itibariyle açıklanmaya başlandı. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları tüm illerin resmi adliye siteleri üzerinden açıklanıyor. İKM ve zabıt katibi alımı başvuru sonuçları, illerin adliye sayfası üzerinden öğrenilebilir. Başvuru yaptığınız ilin adliye sayfasını inceleyebilirsiniz. (Örneğin: İstanbul Adliyesi: www.istanbul.adalet.gov.tr)