24. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen 24. Dönem POMEM giriş sınavı, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik aşamasını başarıyla tamamlayan adaylar mülakat sınavlarına katılıyorlar. Mülakat takvimi belli olurken, sonuçların da hangi tarihte açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, POMEM mülakatları ne zaman bitiyor? 2019 24. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

24. DÖNEM POMEM MÜLAKATLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

24. Dönem POMEM giriş sınavı ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik aşamasını başarıyla geçen adayların mülakat sınavı 30 Temmuz-09 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar mülakat sınavına gelirken "Sınav Giriş Belgesi" ve "Nüfus Cüzdanı"nın aslını yanlarında getireceklerdir. Ayrıca Sınav Giriş Belgesi üzerinde belirtilen sınav tarihi ile sınav yerinde hazır bulunacaklardır.

24. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

30 Temmuz - 09 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 24. Dönem POMEM mülakatlarının sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Ancak Polis Akademisi tarafından sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Sonuç tarihi belli olur olmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

LİSANS MEZUNU ADAYLARIN SINAV GİRİŞ BELGELERİ

ÖNLİSANS MEZUNU ADAYLARIN SINAV GİRİŞ BELGELERİ