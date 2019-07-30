Aile Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü yeni ilanlar yayımladılar. Yayımlanan ilanlara göre 12 farklı Şehirde memur alımları ve personel alımları yapılacak. KPSS puanı yapılan alımlar memur statüsünde olmakta olup KPSS'siz alımlar İşçi veya Personel statüsüne sahiptir. Söz konusu 12 farklı ilde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bünyelerindeki eksikliği karşılamak amacı ile farklı pozisyonlarda personel alımı yapacaklar. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü SYDV'ler memur alımı kadrolarına KPSS puanı ile alım yapıyorlar. baraj puanı ise 60 olarak belirtildi. Ayrıca adayların SYDV memur alımı ilanlarına başvuru yapabilmeleri için 4 yıllık lisans mezunu olmaları gerekmektedir.