Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 30.07.2019 18:13
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 18:13

12 şehirde memur personel alımı başvuru şartları! 'li KPSS şartsız memur ve !

'li KPSS şartsız memur ve ! 12 şehirde memur personel alımı başvuru şartları! bünyesindeki eksikliği karşılamak için farklı 12 şehirde SYDV lere memur ve personel alımı yapacak. İşte şartlar başvurular. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü SYDV'ler memur alımı kadrolarına KPSS puanı ile alım yapıyorlar. baraj puanı ise 60 olarak belirtildi. Ayrıca adayların SYDV memur alımı ilanlarına başvuru yapabilmeleri için 4 yıllık lisans mezunu olmaları gerekmektedir. KPSS 60 puan ile alım yapan 5 farklı şehirde SYDV ilanı bulunuyor. Bu vakıflara Büro Personeli ve Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi kadrolarında alım yapılıyor.

KPSS'li KPSS şartsız memur ve personel alım ilanları!

Aile Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü yeni ilanlar yayımladılar. Yayımlanan ilanlara göre 12 farklı Şehirde memur alımları ve personel alımları yapılacak. KPSS puanı yapılan alımlar memur statüsünde olmakta olup KPSS'siz alımlar İşçi veya Personel statüsüne sahiptir. Söz konusu 12 farklı ilde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bünyelerindeki eksikliği karşılamak amacı ile farklı pozisyonlarda personel alımı yapacaklar. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü SYDV'ler memur alımı kadrolarına KPSS puanı ile alım yapıyorlar. baraj puanı ise 60 olarak belirtildi. Ayrıca adayların SYDV memur alımı ilanlarına başvuru yapabilmeleri için 4 yıllık lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar Haberleri12 şehirde SYDV memur personel alımı başvuru şartları! KPSS'li KPSS şartsız memur ve personel alım ilanları!
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri