Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Sosyal medya hesabı üzerinden 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda ÖSYM aracılığıyla 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacağı duyurusunu yapan Bakan Koca, ilanın 1 ay içinde yayınlanacağını aktardı. Öte yandan, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme için kura duyurusu yapıldı.