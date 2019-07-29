Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Sosyal medya hesabı üzerinden 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda ÖSYM aracılığıyla 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacağı duyurusunu yapan Bakan Koca, ilanın 1 ay içinde yayınlanacağını aktardı. Öte yandan, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme için kura duyurusu yapıldı.
Sağlık Bakanlığı 12 bin memur personel alımı tarihi ve şartları?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını açıklamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca temmuz ayının ilk haftası yaptığı açıklamada 2019 yılı alımlarına değindi. Bakan yaptığı açıklamalarda, 2019 yılı için 29 Bin 689 memur personel alınacağını belirtti.
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