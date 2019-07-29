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  • 29.07.2019 13:51
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 13:51

şartsız postacı ve gişe memuru alımı açıklaması! 2019 PTT başvuru şartları nedir?

2019 yılı 5 bin personel alım ilanı uzun zamandır beklenen ilanlar arasında yer alıyor. Daha önceki alımlarda Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı istenilmediği için yoğun bir ilginin gösterildiği alımlar için en kısa zamanda ilanların açıklanması gerektiği adaylar tarafından ifade edilmektedir. Diğer yandan PTT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Bozgeyik tarafından adayların beklediği alımlar için bir açıklama yapılmadı. Postacı kadrosunda hali hazırda PTT'de şirket aracılı ile çalışanlar ile diğer başvuru yapacak adaylar arasında başvuru şartları değişmektedir. İşte 2019/1 PTT 5 bin başvuru şartları nedir? şartsız postacı ve gişe memuru alımı açıklaması

PTT KPSS şartsız postacı ve gişe memuru alımı açıklaması! 2019 PTT personel alımı başvuru şartları nedir? PTT 2019 yılı personel alımı kadroları açıklandı. Personel alımı için geçtiğimiz gün gelen açıklama sonrası yeni açıklama haberimizde. İşte PTT 2019 yılı KPSS şartsız personel alımı kadro dağılımı.. PTT 'nin 2019 yılında personel alımı yapacağı kadrolara da yer verildi. Lisans ve ön lisans mezunu adaylar arasından PTT 'ye 2019 yılında personel alımı yapılacak. Postacı kadrosunda hali hazırda PTT'de şirket aracılı ile çalışanlar ile diğer başvuru yapacak adaylar arasında başvuru şartları değişmektedir.

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