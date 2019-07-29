PTT KPSS şartsız postacı ve gişe memuru alımı açıklaması! 2019 PTT personel alımı başvuru şartları nedir? PTT 2019 yılı personel alımı kadroları açıklandı. Personel alımı için geçtiğimiz gün gelen açıklama sonrası yeni açıklama haberimizde. İşte PTT 2019 yılı KPSS şartsız personel alımı kadro dağılımı.. PTT 'nin 2019 yılında personel alımı yapacağı kadrolara da yer verildi. Lisans ve ön lisans mezunu adaylar arasından PTT 'ye 2019 yılında personel alımı yapılacak. Postacı kadrosunda hali hazırda PTT'de şirket aracılı ile çalışanlar ile diğer başvuru yapacak adaylar arasında başvuru şartları değişmektedir.